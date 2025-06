Gosette Greguoldo scomparsa a Mogliano Veneto | ore d’ansia per la 17enne

Ore di angoscia a Mogliano Veneto per la scomparsa della 17enne Gosette Greguoldo, sparita nel nulla dalla serata di sabato 28 giugno 2025. Le ricerche sono in corso, ma ancora nessuna traccia della giovane. La comunità è in apprensione e si unisce nell’appello affinché chiunque abbia informazioni possa aiutare a ritrovarla. La speranza è che presto si possa riaccendere l’eco della sua voce e il sorriso sul volto dei suoi cari.

Allarme a Mogliano Veneto, attivate le ricerche. Sono ore di angoscia a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, dove non si hanno più notizie di Gosette Greguoldo, 17 anni, scomparsa dalla serata di sabato 28 giugno 2025. La giovane si è allontanata da casa e da allora ha fatto perdere completamente le proprie tracce. La denuncia di scomparsa è stata presentata dai familiari presso la stazione dei Carabinieri di Mogliano, che hanno immediatamente attivato il protocollo previsto per i minori scomparsi. Attivate le ricerche: coinvolte tutte le forze dell’ordine. La Prefettura di Treviso ha messo in moto la macchina delle ricerche, attivando il protocollo per le persone scomparse. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Gosette Greguoldo scomparsa a Mogliano Veneto: ore d’ansia per la 17enne

In questa notizia si parla di: mogliano - veneto - gosette - greguoldo

Annachiara Affaitati è il nuovo segretario comunale di Mogliano Veneto - Il Comune di Mogliano Veneto dà il benvenuto alla Dott.ssa Annachiara Affaitati, nuovo Segretario Comunale, che subentra al Dott.

Gosette Greguoldo, 17 anni, esce di casa e scompare. Nessuna traccia da sabato -> https://www.nordest24.it/scomparsa-17enne-mogliano-veneto-ricerche-in-corso/ Vai su Facebook

Esce di casa e sparisce nel nulla, ore di angoscia per la sorte di una 17enne; 17enne scomparsa nel nulla a Mogliano Veneto, ore di angoscia per Gosette Greguoldo; Mogliano, ragazza di 17 anni scompare da casa.

Gosette Greguoldo, 17enne scomparsa a Mogliano Veneto: sabato sera è uscita di casa e non ha fatto ritorno - Esce di casa e scompare: sono ore di apprensione per Gosette Greguoldo, la 17enne residente a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, che si è allontanata da casa nella serata ... Come scrive msn.com

Gosette Greguoldo esce di casa e fa perdere le proprie tracce: si cerca la 17enne scomparsa da sabato sera - Esce di casa e scompare: sono ore di apprensione per Gosette Greguoldo, la 17enne residente a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, che si è allontanata da casa nella serata del 28 ... Si legge su msn.com