Gosette Greguoldo esce di casa e fa perdere le proprie tracce | si cerca la 17enne scomparsa da sabato sera

L'assenza improvvisa di Gosette Greguoldo, una studentessa di 17 anni scomparsa da Mogliano Veneto, ha suscitato grande preoccupazione tra familiari e amici. Da sabato sera, le ricerche sono in corso per ritrovarla, alimentando un senso di apprensione che coinvolge tutta la comunità. Ogni dettaglio può essere fondamentale: ecco perché è importante condividere questa notizia e mantenere viva l'attenzione sulla sua sorte.

