Golf il francese Saddier vince l’Open d’Italia

L’82° Open d’Italia, disputato all’Argentario Golf Club in Toscana, ha visto trionfare Adrien Saddier, il talento francese che con score di 266 (-14) ha dominato il torneo. Con questa vittoria, Saddier e il suo connazionale Couvra si assicurano un pass per il prestigioso The Open. Un successo che consacra il dominio francese nel panorama golfistico italiano, mentre Vecchi Fossa si distingue come miglior italiano, chiudendo al 10° posto.

Dominio francese all’Argentario Golf Club, con il vincitore e il suo connazionale Couvra che staccano il pass per il The Open. Vecchi Fossa premiato come miglior italiano, chiude al 10° posto insieme a Laporta. All’Argentario Golf Club (par 70), in Toscana, l’82° Open d’Italia va ad Adrien Saddier. A Monte Argentario (Grosseto), il 33enne di Annemasse, si è imposto con uno score di 266 (69 64 67 66, -14) colpi facendo suo il derby, tutto francese, con Martin Couvra, secondo con 268 (-12). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

