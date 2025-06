Golf | Aldrich Potgieter vince il Rocket Classic a soli vent’anni

A soli vent’anni, Aldrich Potgieter ha scritto una pagina indimenticabile nel mondo del golf, vincendo il Rocket Classic in un finale da brividi. Dopo un playoff estenuante con Max Greyserman, il giovane sudafricano ha trionfato grazie a un birdie spettacolare alla buca 15, conquistando il suo primo titolo e entrando nella storia come uno dei più giovani campioni del PGA Tour. Un risultato che promette grandi cose per il futuro del golf mondiale.

Si è concluso un Rocket Classic fondamentalmente da brividi: un playoff quasi infinito, che dura una buona ora prima che si abbia un vincitore tra Max Greyserman e Aldrich Potgieter. Ed è il ventenne sudafricano a portarsi a casa l’intera posta grazie a un fantastico birdie al par 3 della 15, valida come quinta buca di spareggio. Un putt lunghissimo, questo, che lo rende il terzo più giovane vincitore sul PGA Tour dopo Jordan Spieth e Tiger Woods. La terza posizione è appannaggio di Chris Kirk, che dopo un ottimo giro in -5, che lo porta a -22 al pari dei suoi compagni di viaggio, finisce per cedere alla seconda buca di spareggio, dove manca un facile (per lui) putt per il birdie alla 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Aldrich Potgieter vince il Rocket Classic a soli vent’anni

