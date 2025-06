Goletta Verde nelle Marche | a Senigallia e Ancona si parla di mare e crisi climatica

Goletta Verde sbarca nelle Marche, portando il suo messaggio di attenzione e tutela del mare. A Senigallia e Ancona, tra il primo e il tre luglio, si parlerà non solo di bellezze marine ma anche di crisi climatica e delle sfide ambientali che ci coinvolgono tutti. È un’occasione preziosa per conoscere lo stato delle nostre coste e riflettere su come proteggere il nostro patrimonio naturale. La tutela del mare inizia da noi, e ora è il momento di agire.

Ancona, 30 giugno 2025 — Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente che monitora lo stato di salute di mare e coste, arriva anche nelle Marche. Il programma include le città di Senigallia e Ancona, con date comprese tra il primo e il tre luglio. L’ultima edizione è intanto iniziata il 23 giugno dal Friuli-Venezia Giulia e terminerà il suo viaggio il 9 agosto in Liguria, dopo un lungo itinerario che in queste settimane toccherà 15 regioni costiere italiane. I temi a bordo di questa 39esima edizione spazieranno dalla depurazione delle acque e dall’energia rinnovabile, passando per la lotta alla crisi climatica e la salvaguardia della biodiversità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Goletta Verde nelle Marche: a Senigallia e Ancona si parla di mare e crisi climatica

