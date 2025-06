Gol Hercules il Fluminense chiude i conti | i brasiliani passano il turno tonfo nerazzurro a Charlotte -VIDEO

Il Fluminense, con un gol al 94° minuto firmato da Hercules, mette fine all’avventura dell’Inter al Mondiale per Club, lasciando i nerazzurri di Chivu increduli e delusi. I brasiliani, invece, celebrano il passaggio del turno, mentre il tonfo dell’Inter si aggiunge alle emozioni di un torneo ricco di sorprese. La sfida tra grandi squadre continua a regalare momenti intensi e imprevedibili, sottolineando come nel calcio nulla sia scritto fino all’ultimo secondo.

L'Inter saluta il Mondiale per Club. Hercules infila Sommer col sinistro e segna il 2-0 al 94' minuto. Questo gol, avvenuto a pochi istanti dalla fine, ha rappresentato un vero e proprio colpo del ko per i nerazzurri di Chivu, che si sono avviati così verso l'uscita dal torneo con un bagaglio di rimpianti e un finale di stagione deludente.

