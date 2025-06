Gol Cano si sblocca subito il match tra Inter e Fluminense! Nerazzurri sotto di un gol – VIDEO

L'inizio del match tra Inter e Fluminense è stato scoppiettante: Germán Cano ha sbloccato subito il risultato, portando i brasiliani in vantaggio nei primi minuti. Un avvio intenso che ha imposto ai nerazzurri di rincorrere fin da subito, dando vita a una sfida avvincente e ricca di adrenalina. Restate con noi per scoprire come si svilupperà questa emozionante partita, una vera battaglia tra due grandi club.

Gol Cano, i brasiliani vanno subito in vantaggio nel match contro l’Inter: nerazzurri costretti subito a rincorrere – VIDEO. Nel corso del match tra Inter e Fluminense, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, il gol di Germán Cano ha dettato subito il ritmo della partita. Dopo meno di cinque minuti dall’inizio, i brasiliani sono riusciti ad aprire le marcature grazie a un’azione fulminante che ha colto di sorpresa la difesa nerazzurra. Un traversone dalla destra ha colto impreparati sia Darmian che Sommer consentendo a Cano di trovarsi solo di fronte al portiere svizzero. Con un colpo di testa preciso, ha battuto l’ex Bayern Monaco, portando la Fluminense in vantaggio con un immediato 1-0. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Cano, si sblocca subito il match tra Inter e Fluminense! Nerazzurri sotto di un gol – VIDEO

