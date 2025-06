Gmail sul Web introduce una pagina per gestire newsletter e mailing list

Gmail sul web si arricchisce di una nuova funzionalità: una pagina dedicata alla gestione di newsletter e mailing list, pensata per semplificare la comunicazione e migliorare l’esperienza utente. Questo aggiornamento riflette l’impegno di Google nel rendere Gmail uno strumento ancora più versatile e personalizzabile, rispondendo alle esigenze di professionisti e utenti individuali. Scopriamo insieme come questa novità possa rivoluzionare il modo di gestire le proprie email e comunicazioni digitali.

gmail - introduce - pagina - gestire

