Glitter corone d’alloro fasce e foto patinate | il trionfo del pacchiano Riti scolastici italiani per la celebrazione del nulla

trasformata in un’occasione di esibizione e marketing. In questo scenario, le corone d’alloro, le fasce e le foto patinate diventano simboli di un rituale che rischia di perdere la sua autenticità, celebrando il nulla mascherato da grandezza. È forse giunto il momento di riflettere sul vero valore delle cerimonie scolastiche e universitarie, affinché non si dissolvano nell’arte del pacchiano e della superficialità.

Negli ultimi anni, nel panorama scolastico italiano, si assiste a un fenomeno tanto diffuso quanto sconcertante: l’ostentazione compulsiva di rituali celebrativi sproporzionati rispetto al valore reale del traguardo raggiunto. Un fenomeno che non risparmia nessun ordine di scuola, e che, anzi, sembra contagiare anche le università, soprattutto quelle telematiche e quelle a pagamento, dove la solennità del gesto viene svuotata di senso per essere riempita di glitter, corone d’alloro, fasce e foto patinate. In un’Italia che premia ogni passo con toni trionfali, la sobrietà, la consapevolezza e il valore simbolico autentico sembrano ormai concetti fuori moda. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

