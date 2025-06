Gli Open d’Italia di golf Una ’vetrina’ sul mondo

Gli Open d’Italia di golf sono molto più di una competizione: rappresentano un autentico palcoscenico globale che mette in luce le meraviglie della nostra penisola. Ieri, al Golf Argentario, si è concluso un evento seguito da oltre 120 Paesi, celebrando non solo lo sport ma anche il territorio, la cultura e l’eccellenza enogastronomica toscana. La Toscana, con i suoi 35 golf club, si conferma destinazione d’eccellenza per il golf, capace di…

Ieri al Golf Argentario è terminato l’ Open d’Italia, evento trasmesso in oltre 120 Paesi che si è confermato un’occasione straordinaria per valorizzare il territorio. "I telespettatori hanno potuto vedere come la nostra regione unisca sport, turismo ed eccellenze enogastronomiche in un connubio unico – ha spiegato il presidente Eugenio Giani –. La Toscana, con i suoi 35 Golf Club, si conferma una destinazione d’eccellenza per il golf, capace di coniugare tradizione e innovazione". L’ Argentario, con il suo campo panoramico e il suo paesaggio mozzafiato, ha rappresentato la cornice perfetta, lo spot ideale per valorizzare l’offerta turistica come aveva pronosticato l’assessore regionale Leonardo Marras: "Un evento di questa portata è ideale per valorizzare il territorio rafforzandone l’immagine a livello internazionale". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gli Open d’Italia di golf. Una ’vetrina’ sul mondo

In questa notizia si parla di: golf - open - italia - vetrina

Golf, al Dutch Ladies Open trionfa l’inglese Mimi Rhodes: ottimo 4° posto per Alessia Nobilio - Nel Dutch Ladies Open, ottavo appuntamento del Ladies European Tour 2025, l’inglese Mimi Rhodes si è laureata campionessa, mentre Alessia Nobilio ha ottenuto un brillante quarto posto.

Maremma in vetrina grazie al golf: Sky e Now raccontano le meraviglie dell'Argentario con lo spettacolo dell'Open d'Italia; Gli Open d’Italia di golf. Una ’vetrina’ sul mondo; Golf e territorio: l’Open d’Italia torna protagonista all’Argentario.

Maremma in vetrina grazie al golf: Sky e Now raccontano le meraviglie dell'Argentario con lo spettacolo dell'Open d'Italia - Il torneo fa parte del DP World Tour e vede al via 156 giocatori, tra cui 19 italiani di alto livello come Francesco Laporta, Edoardo Molinari, Andrea Pavan e Guido Migliozzi ... corrieredimaremma.it scrive

Golf, Open d'Italia: Doppietta francese all'Argentario Golf Club. Vince Saddier, secondo Couvra - Golf, Open d'Italia: Doppietta francese all'Argentario Golf Club. Lo riporta rtl.it