Gli italiani in campo a Wimbledon 2025 oggi | orari precisi dove vederli in tv canali streaming

Oggi, lunedì 30 giugno 2025, Wimbledon apre le sue porte con emozioni da brivido e protagonisti italiani pronti a scrivere la storia. Sette talenti tricolore si contenderanno il prestigioso palcoscenico, tra cui Fabio Fognini, che aprirà le danze sul mitico Centre Court contro il campione in carica, Carlos Alcaraz. Scopri gli orari precisi e dove seguire in tv e streaming questa giornata di tennis memorabile, perché il sogno italiano a Wimbledon è appena iniziato.

Oggi, lunedì 30 giugno, inizierà ufficialmente l'edizione 2025 di Wimbledon. Grande attesa sui campi di Church Road per assistere all'apertura delle danze nel Tempio del tennis. Saranno sette gli italiani a essere protagonisti in questo day-1, volendo lasciare il segno in un modo o nell'altro. Fabio Fognini avrà l'onere e l'onore di aprire il programma del mitico Centre Court, visto l'incrocio col campione in carica, Carlos Alcaraz. Un match molto particolare per Fabio, ai titoli di coda della sua carriera. Il ligure vorrà godersi ogni momento di questa partita, nella consapevolezza di affrontare un avversario nettamente più forte e in una fase del proprio percorso agonistico molto diverso.

