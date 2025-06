Gli esuli tibetani festeggiano il 90° compleanno del Dalai Lama

Gli esuli tibetani hanno celebrato con orgoglio il 90° compleanno del Dalai Lama, simbolo di speranza e resistenza. Riunitisi nella suggestiva Dharamshala, hanno onorato il leader spirituale con un cerimoniale ricco di emozione e devozione, nel cuore della sua dimora. Questa festa segna non solo un traguardo personale, ma anche il continuo impegno per la libertà e l’identità del Tibet. La città si veste di speranza, ricordando che il suo messaggio di pace rimane vivo.

Gli esuli tibetani si sono riuniti lunedì nella città collinare indiana di Dharamshala per celebrare il 90° compleanno del leader spirituale tibetano, il Dalai Lama. La cerimonia si è svolta nel tempio Tsuglagkhang all’interno del complesso dove vive il leader spirituale. Il Dalai Lama, nato Lhamo Thondup nel Tibet nord-orientale nel 1935, compirà 90 anni il 6 luglio, secondo il calendario gregoriano. Ha fatto della città collinare la sua sede dopo essere fuggito dal Tibet in seguito alla fallita rivolta contro il dominio cinese nel 1959. Anche i rappresentanti del governo tibetano in esilio risiedono lì. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gli esuli tibetani festeggiano il 90° compleanno del Dalai Lama

In questa notizia si parla di: dalai - lama - esuli - tibetani

Firenze, Richard Gere collegato in diretta per il film sul Dalai Lama - A Firenze, il 25 maggio, Richard Gere sarà collegato in diretta per commentare l’anteprima del film "Dalai Lama: la saggezza della felicità" al Giunti Odeon.

Gli esuli tibetani festeggiano il 90° compleanno del Dalai Lama; Si va verso “l’era dei due Dalai Lama” (degli esuli e di Pechino); Italia-Tibet, dopo il successo a Roma si pensa alla presentazione in Umbria della biografia di Jetsun Pema, sorella del Dalai Lama.

Si va verso “l’era dei due Dalai Lama” (degli esuli e di Pechino). L’esperto: “La Cina vuole la religione regolata dallo Stato” - Mentre il 6 luglio Tenzin Gyatso si accinge a festeggiare i suoi 90 anni, il dilemma della successione torna al centro del dibattito. Segnala ilfattoquotidiano.it

Dalai Lama, la Cina vuole controllare la scelta del suo successore: ecco gli scenari - Persino l'Europa alcuni giorni fa è intervenuta dicendo pubblicamente che il prossimo Dalai Lama, alla morte di Tenzyn Gyatzo, deve essere scelto senza ... msn.com scrive