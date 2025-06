Gli azzurri dell’atletica sono ancora sul tetto d’Europa! Non solo stelle | trionfo di squadra trionfo di sistema

Gli azzurri dell’atletica italiana continuano a scrivere pagine di gloria, confermandosi sul tetto d’Europa con un trionfo che va oltre le stelle. A Madrid, a soli due anni dalla vittoria di Chorzow e poco più di un anno da Roma, gli atleti italiani hanno dominato la scena, dimostrando che il successo nasce dal lavoro di squadra e da un sistema vincente. Questa vittoria è il risultato di impegno e passione, un esempio di eccellenza che ci riempie di orgoglio e ci motiva a guardare oltre.

L’Italia dell’atletica torna sul tetto d’Europa. A due anni dal trionfo di Chorzow, gli azzurri hanno conquistato anche l’edizione 2025 degli Europei a squadre a Madrid, confermandosi padroni del continente con 431.5 punti, migliorando perfino lo score della passata edizione, il tutto a poco più di un anno dall’Europeo trionfale di Roma. Una vittoria costruita giorno dopo giorno, nonostante l’assenza di campioni del calibro di Jacobs, Tamberi, Diaz, Bruni, Derkach, Sito, tanto per fare qualche nome. Ma è proprio questa la chiave: il gruppo, la profondità, la coesione. Non sono mancati i picchi di eccellenza individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gli azzurri dell’atletica sono ancora sul tetto d’Europa! Non solo stelle: trionfo di squadra, trionfo di sistema

