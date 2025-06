Glastonbury l’urlo dei Bob Vylan diventa un caso | la Bbc si scusa per aver trasmesso sentimenti anti-semiti e Trump vieta alla band l’ingresso negli Usa

L'irriverente performance dei Bob Vylan a Glastonbury ha scatenato un acceso dibattito internazionale, con la BBC che si è scusata e Trump che ha vietato alla band l’ingresso negli Stati Uniti. L’urlo contro le forze israeliane ha acceso le polemiche, evidenziando quanto la musica possa essere veicolo di protesta e tensione. Una vicenda che pone ancora una volta il potere e i limiti dell’espressione artistica nel contesto globale.

«Death, death to the Idf!», ovvero «Morte, morte alle Idf!». L’eco di quell’urlo contro le Forze di difesa israeliane durante l’esibizione di sabato del duo punk Bob Vylan sul palco di Glastonbury, uno dei più importanti festival musicali del mondo, ancora riecheggia forte. L’ambasciata israeliana nel Regno Unito ha subito commentato sostenendo di essere «profondamente turbata» da quanto accaduto, trasformando il proclamo della band londinese in un fatto politico a livello internazionale che si sta gonfiando a vista d’occhio. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha condannato senza indugi ciò che è accaduto dal palco di Glastonbury: «Un discorso d’odio ripugnante, senza giustificazioni possibili. 🔗 Leggi su Open.online