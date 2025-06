Glastonbury Fest | quando la musica si fa politica per la Palestina

spotlight di una musica che non si limita a far ballare, ma che diventa voce di protesta e speranza. In un contesto dove il ritmo si mescola alle questioni più urgenti, il Glastonbury Fest dimostra ancora una volta che la musica può essere anche un potente strumento di denuncia e cambiamento. Questa edizione resterà impressa come un'icona di impegno e solidarietà, un esempio di come l’arte possa attraversare le frontiere e dare voce ai diritti di tutti.

Il Glastonbury Fest quest’anno ha avuto un grande e indiscusso protagonista: la politica, specificatamente per la difesa della Palestina. C’è un festival, in Europa, che da sempre prova a tenere insieme utopia, cultura pop e dissenso. Quest’anno, però, il Glastonbury si è riscoperto campo di battaglia geopolitico: un gigantesco palco dove la Palestina, la libertà di parola e i nervi scoperti della politica britannica si sono incontrati sotto il sole (e il fango) di Worthy Farm. Domenica si è chiuso l’evento musicale più iconico del continente, e a far discutere non sono stati solo i big della line-up, ma i messaggi (chiari e taglienti) espressi dai musicisti sul palco e dal pubblico sotto di esso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Glastonbury Fest: quando la musica si fa politica per la Palestina

