Glastonbury e il caso Bob Vylan | cosa è successo e cosa rischia il duo punk che ha intonato cori contro l’Idf?

Il caso Bob Vylan a Glastonbury scuote il panorama musicale internazionale: il duo punk britannico, noto per le sue posizioni contro le forze israeliane di difesa, ha rischiato grosso. Dopo aver intonato cori provocatori, gli Stati Uniti hanno revocato i loro visti, sottolineando come l’esaltazione della violenza e dell’odio non siano tollerate. Ma cosa succederà ora ai Bob Vylan e che conseguenze potrebbe avere questa decisione?

Roma, 30 giugno 2025 – Niente concerti negli Usa per i Bob Vylan, il duo punk britannico che ha intonato cori contro le Idf (le Forze difesa israeliane) sul palco di West Holts a Glastonbury. Il Dipartimento di Stato americano ha infatti annunciato la revoca dei visti. "Gli stranieri che esaltano la violenza e l'odio non sono i benvenuti nel nostro Paese", ha dichiarato il vice Segretario di Stato americano Christopher Landau su X. I guai per il duo, però, non finiscono qui. La polizia ha aperto un'indagine penale, che "si baserà sulle prove e valuterà attentamente tutta la legislazione appropriata, anche quella relativa ai crimini d'odio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Glastonbury e il caso Bob Vylan: cosa è successo e cosa rischia il duo punk che ha intonato cori contro l’Idf?

In questa notizia si parla di: cosa - glastonbury - vylan - punk

“Giuro su Dio che sopravviverò, anche se mi uccide, mi alzerò e ci proverò, anche se è l’ultima cosa che farò”: Lewis Capaldi commuove al Glastonbury Festival - Lewis Capaldi torna sul palcoscenico del Glastonbury con il suo nuovo singolo “Survive”, testimonianza di una rinascita personale e artistica.

È bufera sulla Bbc e sul celebre festival musicale di Glastonbury per le performance della band nordirlandese Kneecap e del duo punk inglese Bob Vylan. Soprattutto il cantante di questi ultimi, Bobby Vylan, insieme a centinaia di persone del pubblico, ha into Vai su Facebook

DEATH, DEATH TO THE IDF! Bob Vylan, il duo punk/grime più incendiario del Regno Unito, urla la verità al Glastonbury. Censurati dalla BBC. L’IDF? Un esercito terrorista. In UK, dire la verità è un crimine. #Gaza Vai su X

Glastonbury e il caso Bob Vylan: cosa è successo e cosa rischia il duo punk che ha intonato cori contro l’Idf?; “Morte all’esercito di Israele”: i cori dei Bob Vylan a Glastonbury mettono nei guai la BBC; Glastonbury 2025: indagini sui messaggi politici dal palco. Polemiche e prese di posizione.

Glastonbury e il caso Bob Vylan: cosa è successo e cosa rischia il duo punk che ha intonato cori contro l’Idf? - Il gruppo britannico al centro delle polemiche per la sua esibizione durante il festival. quotidiano.net scrive

Al concerto di Glastonbury cori “Morte all'esercito israeliano, Palestina libera” . BBC nella tempesta - Durante la performance sul palco West Holts, uno dei principali del festival, Vylan ha scandito lo slogan “Free, free Palestine” e successivamente ha incitato il pubblico con il coro: “Death, death to ... Come scrive tg.la7.it