Glastonbury 2025 | indagini sui messaggi politici dal palco Polemiche e prese di posizione

Glastonbury 2025 si conferma ancora una volta come palco di passioni e confronti, dove musica e politica si intrecciano in modo esplosivo. Tra esibizioni provocatorie di Bob Vylan e Kneecap, emergono messaggi forti che scuotono l’attenzione internazionale, alimentando polemiche e riflessioni. Una celebrazione musicale o un palcoscenico di protesta? La risposta si svela tra le polemiche e le prese di posizione che segnano questa edizione.

Glastonbury 2025 iil duo punk-rap inglese Bob Vylan e il collettivo rap irlandese Kneecap attaccano Israele e il primo ministro Starmer L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Glastonbury 2025: indagini sui messaggi politici dal palco. Polemiche e prese di posizione

In questa notizia si parla di: glastonbury - indagini - messaggi - politici

Massive Attack: «La notizia non sono i Kneecap, ma il genocidio a Gaza».

Glastonbury 2025, indagini in corso per cori di Kneecap e Bob Vylan - Mentre il set dei primi è stato reso disponibile solo on demand dalla BBC, quello dei secondi, che ha creato ancora ... Come scrive rollingstone.it

“Morte all’esercito israeliano”: polemiche per i cori di una band al festival di Glastonbury - Il duo punk inglese Bob Vylan ha cantato anche lo slogan “Palestina libera, dal fiume al mare”, considerato antisemita. Scrive repubblica.it