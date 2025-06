Giustizia Usa ' argentina Ypf deve cedere il 51% azioni'

La giustizia statunitense ha ordinato a YPF, la principale compagnia petrolifera argentina, di cedere il 51% delle sue azioni ai fondi americani Burford ed Eton Park, che rivendicano un risarcimento di 16 miliardi di dollari per la statalizzazione del 2012. Una decisione che potrebbe scuotere gli equilibri energetici e politici di Argentina e Stati Uniti, aprendo un nuovo capitolo nel contenzioso tra governi e investitori internazionali. La richiesta dei...

La giustizia statunitense ha ordinato alla partecipata argentina del petrolio e del gas Ypf di cedere il 51% del pacchetto azionario ai fondi Burford ed Eton Park beneficiari di un reclamo per 16 miliardi di dollari contro la statalizzazione della compagnia avvenuta nel 2012. E' quanto si legge in una sentenza della giudice Loretta Preska della Corte del distretto Sud di New York. Nella sentenza si legge che viene "accolta" la richiesta dei querelanti di "trasferire le azioni su un conto di deposito globale presso la Bank of New York Mellon (" BNYM ") a New York entro 14 giorni dalla data del presente ordine".