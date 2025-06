Giuseppe Lavenia osserva una madre esasperata in spiaggia e la critica su Facebook | Genitori emotivamente assenti Le mamme insorgono | Non sapete cosa vuol dire

Una semplice scena in spiaggia ha acceso un dibattito acceso sui social: il psicologo Giuseppe Lavenia ha criticato su Facebook una madre esasperata, suscitando reazioni contrastanti tra genitori. La sua interpretazione ha scatenato un confronto tra chi condanna l’atteggiamento e chi difende le difficoltà di essere genitori oggi. Ma cosa ci dice davvero questa polemica sulla genitorialità emotivamente presente?

Lo psicologo Giuseppe Lavenia ha acceso un acceso dibattito sui social network condividendo un episodio osservato in spiaggia. Una madre, visibilmente esasperata, si è rivolta alla figlia in lacrime con le parole: "Mo basta! Piangi in silenzio o ti lascio qui al mare!".