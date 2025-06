Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis | Dovete nascondervi

Nel mondo del dibattito pubblico, la coerenza spesso viene messa alla prova. Giuseppe Cruciani non le manda a dire e scoperchia il caso di Ilaria Salis, criticata per aver condannato le nozze di Bezos mentre vendeva il suo libro su Amazon. Un episodio che solleva domande sulla credibilità e le contraddizioni della sinistra italiana. Come ricordato da Libero, la vicenda invita a riflettere sull’importanza dell’autenticità nel panorama politico e culturale.

Quando si dice la coerenza. Ilaria Salis "è una di quelle che ha criticato duramente le nozze del sior Bezos a Venezia e vende il suo libro su Amazon". Lo sottolinea Giuseppe Cruciani in un suo intervento a La Zanzara, il programma che conduce su Radio 24 insieme a David Parenzo. "Dove sta la coerenza? Dovreste nascondervi", incalza il giornalista allargando il campo a tutta la sinistra. Come ricordato da un articolo di Libero, l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra non è l'unica anti-Bezos caduta in contraddizione. Da Andrea Scanzi a Beppe Servergnini, infatti, sono in tanti i critici del matrimonio extra-lusso tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez in Laguna a usufruire dei servizi di Amazon, il colosso delle vendite online (e non solo) fondato proprio dal miliardario americano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"

