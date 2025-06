Giuseppe Covino l’onore oltre la vita | la caserma di Monteforte Irpino porta il suo nome

Giuseppe Covino, l'eroico protagonista di "L’Onore oltre la vita", ha lasciato un segno indelebile nella storia di Monteforte Irpino, tanto da intitolare la caserma a suo nome. Per Giuseppe e Francesco Mazzone, questa dedica rappresenta il coronamento di una vita vissuta tra ricordi e valori tramandati di generazione in generazione. Una testimonianza che ci invita a riflettere sul significato profondo dell’onore e del sacrificio, che oggi si tramanda con orgoglio e gratitudine.

«Per noi oggi rappresenta il coronamento di una storia che abbiamo vissuto per tutta la nostra vita attraverso i racconti di nostra nonna e di nostra madre, rimasta orfana a soli due anni». Comincia così, con una voce vibrante e insieme composta, la testimonianza di Giuseppe e Francesco Mazzone. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

