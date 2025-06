Giulio Pellizzari studia da campione | Incredibile quello che sta facendo

testimoni di un percorso straordinario, fatto di passione, dedizione e sogno. Giulio Pellizzari sta dimostrando di essere un vero campione, e noi siamo fieri di seguirlo passo dopo passo in questa avventura che solo i grandi possono affrontare con tanta grinta e determinazione. La sua storia è appena all'inizio, e il mondo intero è pronto a scoprire fino a dove potrà arrivare.

"In tre giorni abbiamo percorso circa 2.500 chilometri per seguire il nostro Giulio Pellizzari nelle ultime tappe del Giro d’Italia". Sandro Santacchi, presidente onorario delle Frecce Azzurre, è stato tra i tanti presenti a Champoluc, al Colle delle Qfinestre e a Roma per seguire il ciclista camerte che, in questi giorni, è concentrato sugli allenamenti con la sua squadra Red Bull-Bora-Hansgrohe. "E naturalmente – aggiunge – siamo stati presenti sulla salita di Montelago, sulle strade di casa". Santacchi, quali sono le prossime gare di Pellizzari? "La classica di San Sebastian in Spagna e poi la Vuelta, le cui prime quattro tappe saranno in Piemonte e noi saremo presenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it