Giulia De Lellis in Grecia senza Tony Effe | quanto costa una suite nell'hotel da sogno

Giulia De Lellis si gode il sole greco lontana da Tony Effe, immersa nel lusso di una suite unica in un hotel a 5 stelle sul mare. Ma quanto costa un soggiorno in questa oasi di relax? Scopriamo insieme i dettagli di questo soggiorno da sogno e cosa rende questa esperienza così esclusiva. Continua a leggere e lasciati sorprendere dal mondo di lusso di Giulia.

