Giugliano grande partecipazione per le giornate dedicata ai festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù

A Giugliano, i festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù hanno riscosso un grande successo, coinvolgendo comunità di tutte le età in treh giorni di spiritualità e divertimento. Tra preghiere, street food, musica dal vivo, mercatini e giochi per bambini, l’evento si conferma come un momento di forte aggregazione e fede che, negli anni, continua a rafforzarsi. Questa manifestazione rappresenta un’occasione speciale per rinsaldare i legami tra i cittadini e la loro tradizione.

