Giudizio d’appello per crac Banca Marche | tutti assolti

In primo grado vi erano state sei assoluzioni e sei condanne con pene comprese tra 5 anni e 8 mesi di carcere e dieci anni e mezzo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Giudizio d’appello per crac Banca Marche: tutti assolti

