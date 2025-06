GirovagArte tutti gli eventi della settimana in piazzale Azzurri d' Italia

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con GiorvaArte! Questa settimana, il truck culturale si sposta in Piazzale Azzurri d’Italia (Arcella), portando tre serate ricche di emozioni tra cinema, teatro per famiglie e comicità. Un’occasione unica per scoprire eventi coinvolgenti nel cuore della città, rendendo ogni sera un’esperienza speciale sotto le stelle. Non perdere l’appuntamento: la cultura è pronta a conquistarti!

Il truck di GiorvaArte, il palinsesto culturale dell’estate padovana che arriva nei quartieri con numerosi eventi ospitati anche nei parchi cittadini e nelle biblioteche, si sposta in Piazza d’Italia (Arcella) per tre serate all’insegna del cinema, teatro famiglie e comicità. Giovedì 3 luglio . 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: italia - eventi - girovagarte - tutti

Italia: costi energetici al 47%, Trump sui farmaci, eventi culturali e nomina papale - Nel panorama attuale, l'Italia affronta un incremento dei costi energetici del 47%, mentre Trump torna a discutere di farmaci e si susseguono eventi culturali significativi.

Il truck di Girovagarte è pronto per portare musica, teatro, cinema e altre proposte culturali nei parchi cittadini, piazze e biblioteche di quartiere 1ª tappa della rassegna itinerante 26-27-28 giugno in piazzale Cuoco, zona Guizza T Vai su Facebook

GirovagArte, tutti gli eventi della settimana in piazzale Azzurri d'Italia dal 3 al 5 luglio 2025; GirovagArte; Girovagarte.

"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana in piazzale Azzurri d'Italia - Il truck di GiorvaArte, il palinsesto culturale dell’estate padovana che arriva nei quartieri con numerosi eventi ospitati anche nei parchi cittadini e nelle biblioteche, si sposta in Piazza d’Italia ... Scrive padovaoggi.it

"GirovagArte", gli eventi della settimana in vari luoghi della città - Prende il via la settima edizione di GirovagArte, il palinsesto culturale dell’estate padovana che arriva nei quartieri a bordo di un truck, con numerosi eventi ospitati anche nei parchi cittadini e ... Secondo padovaoggi.it