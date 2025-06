Girone d La Borzanese segna un gol per tempo ed esulta Primo kappao per il Cavola di Borgonovi

Il girone d’andata si chiude con un emozionante match, dove la Borzanese segna un gol per tempo, conquistando la vittoria e festeggiando il primo kappao di Borgonovi con una brillante esultanza. I protagonisti del campo hanno messo in mostra tutto il loro impegno, regalando ai tifosi uno spettacolo avvincente. La sfida si conclude con un risultato che rafforza la posizione della squadra: e adesso, ci aspetta il ritorno, pronti a scrivere nuove pagine di questa avvincente stagione.

BORZANESE 2 CAVOLA 0 BORZANESE: Marchi, Margini (25'st Paolini), Mercati, Caselli, Brunetti, Gigli (40'st Poli), Tahiri, Caporali, Ibe (40'st Strozzi), G.Ametta (20'st Bertolani), F.Ametta (30'st Mesoraca). A disp.: Vezzosi. All.: Bonini CAVOLA: Borges, N.Borgonovi (22'st Maazzacani), Manini (40'st Lo.Gilioli), Bruno, Bucci, Brevini, Cilloni (32'st G.Borgonovi), Altariva, Messori, Toure, Gatti (20'st Cappucci). A disp.: Parizzi, Ferrari, Lu.Gilioli, Antonelli. All.: D.Borgonovi Reti: Ibe su rig. al 36'pt, F.Ametta al 17'st. Note: ammoniti Brunetti, Gigli, Ibe, Bucci e G.Borgonovi. Espulso Mazzacani (C) nel finale.

