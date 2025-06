Girone D Felina blitz a Villa Ora la qualificazione è tutta da giocare

Un blitz spettacolare di Felina a Villa Minozzo riaccende le speranze di qualificazione, con un 2-0 che lascia tutto aperto nel girone d'andata. La sfida, vibrante e ricca di emozioni, ha visto i gatti consolidare il loro vantaggio e mettere pressione sugli avversari. Ora, con la qualificazione ancora tutta da giocare, il prossimo capitolo si scriverà sul campo. La corsa continua: quale sarà il risultato finale?

VILLA MINOZZO 0 FELINA 2 VILLA MINOZZO: Esposito, Ferrari, Vasirani, Angiulli, Messori Mercado, Uggè, Sorbi (60’ Zaoui), Varano, Spinola, Perrotti, Caniparoli. A disp. Grasselli, Bertola, Coriani, Favali, Ricci, Rocca. All. Canovi. FELINA: Ollari, Bazzoli, Pellati, Dall’ara, Rossi, Manuzzi, Gasperoni, Magnani (76’ Romei), Gaspari, Orfeini, Ruffini. A disp. Primavori, Cassinadri, Goldoni, A. Rossi, Sendrea, Bertoni, Sassi, Cacioppo. All. Manfredi. Reti: 78’ Orfeini, 91’ Gasperoni. Note: 20’ s.t. espulso diretto Varano per proteste. Nei Giovanissimi: Villa Minozzo-Felina 1 a 1. Risultato un po’ a sorpresa nel girone D, con il Felina di Tommaso Manfredi (foto) che va a vincere a Villa Minozzo per 2 a 0, costruendo la sua vittoria nel finale di gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net