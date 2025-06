Giro in barca Area Marina Protetta di Capo Milazzo | ecco come partecipare

Scopri le meraviglie dell'Area Marina Protetta di Capo Milazzo con un affascinante giro in barca mattutino! Un’esperienza unica, organizzata dall’Associazione PFM in collaborazione con Milazzo Coast to Coast, che ti porterà tra acque cristalline e paesaggi mozzafiato. Tre date imperdibili: 6 luglio, 21 agosto e 7 settembre. Pronto a salpare? Ecco come partecipare e vivere questa avventura indimenticabile tra mare e natura.

Giro in barca mattutino nelle acque dell'Area Marina Protetta di Capo Milazzo? Tre gli appuntamenti targatti Associazione Pfm in collaborazione con l’azienda Milazzo Coast to Coast: 6 luglio, 21 agosto e 7 settembre. Programma Ore 9:00 ritrovo dei partecipanti presso la Marina di Santa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

