Giro d’Italia femminile 2025 | il percorso e le 8 tappe ai raggi X

Pronti a scoprire tutto sul Giro d’Italia femminile 2025? La corsa, in programma dal 6 al 13 luglio, si svilupperà su otto tappe per un totale di 939,6 km, tra sfide emozionanti e adrenalina alle stelle. Dopo il trionfo di Elisa Longo Borghini lo scorso anno, questa edizione promette grandi sorprese. Il percorso si apre con una cronometro individuale di 14,2 km che...

Tutto pronto per la partenza del Giro d’Italia femminile 2025. La corsa italiana si articola in otto tappe che verranno disputate dal 6 al 13 luglio per un totale di 939,6 chilometri. L’anno scorso fu Elisa Longo Borghini a trionfare, non perdendo mai la maglia di leader della classifica. Quest’anno la neo campionessa italiana punta a bissare il successo del 2024. Il giro si aprirà con una cronometro individuale di 14,2 chilometri che verrà interamente disputata a Bergamo. Non ci sono rilevanti difficoltà altimetriche ma il percorso cittadino, pieno di curve e leggere salite, dovrà essere interpretato in modo corretto da chi punta alla classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it