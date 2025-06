Giro della Valdera Manion detta legge

Il Giro della Valdera, una delle tappe più emozionanti del panorama juniores, ha visto un protagonista indiscusso: Nicholas Vinnie Manion. L’australiano, imbattibile durante la penultima tappa e senza mai cedere sotto pressione, ha conquistato il prestigioso successo a Terricciola, la "Città del Vino". Con questa prestazione, Manion si è affermato come una stella emergente, lasciando il segno in una competizione che ha regalato emozioni fino all’ultimo chilometro.

Con una superba prestazione (non lo ha fermato nemmeno una caduta in discesa a 18 km dal traguardo) durante la penultima tappa, l’australiano Nicholas Vinnie Manion compagno di squadra del Campione Italiano Vincenzo Carosi nella Work Service Coratti, ha vinto il Giro della Valdera a tappe juniores conclusosi a Terricciola la "Città del Vino". Nella frazione finale vinta dall’aretino Riccardo Del Cucina (Casano Stabbia) che sulla salita che portava al traguardo si è liberato dei compagni di fuga Paltrinieri e Salomone finiti ai posti d’onore, Manion si è difeso con sicurezza dall’attacco del connazionale Medway. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giro della Valdera. Manion detta legge

