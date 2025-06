Giovedì i funerali di Gabriele Cavò eseguita l' autopsia

Lutto a Bordonaro per la prematura scomparsa di Gabriele Cavò, il giovane di 17 anni tragicamente vittima di un incidente stradale. I funerali, programmati per giovedì alle 16 presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie, rappresentano un momento di commozione e ricordo. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile, mentre il corteo si dirige verso il cimitero centrale per l'ultimo saluto, mantenendo vivo il suo ricordo tra affetto e dolore.

Si svolgeranno giovedì alle 16 nella Chiesa Santa Maria delle Grazie a Bordonaro i funerali di Gabriele Cavò, il ragazzo di 17 anni morto nell'incidente stradale di venerdì scorso in via Garibaldi. Subito dopo il corteo funebre si muoverà in direzione del cimitero Centrale in via Catania. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

