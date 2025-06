Giovanni Bozzetti chi è l' imprenditore e politico pronto a diventare presidente di Fondazione Fiera Milano

Giovanni Bozzetti, imprenditore e politico di spicco, si prepara a diventare il nuovo presidente di Fondazione Fiera Milano, prontamente supportato dal Comune di Milano e in attesa del via libera della Regione. Con un passato ricco di successi e una visione innovativa, Bozzetti si appresta a guidare la rinascita della storica fiera milanese, portando nuova energia e prospettive ambiziose nel cuore dell’economia lombarda. La sua nomina segna un nuovo capitolo per l’ente fieristico più importante d’Italia.

Per la nuova presidenza di Fondazione Fiera Milano c'è un nome. A sostituire Enrico Pazzali, indagato nella vicenda Equalize e comunque a fine mandato, dovrebbe arrivare Giovanni Bozzetti. Proprio oggi è giunta la lettera del Comune di Milano di assenso alla nomina, domani passerà in Regione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

