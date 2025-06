Giovanili Inter da Vecchi ad Handanovic | definiti gli allenatori per la nuova stagione

L’Inter rinnova il suo settore giovanile, annunciando i nuovi allenatori per la prossima stagione, da Vecchi ad Handanovic. Un passo importante per rafforzare il vivaio nerazzurro e puntare sui giovani talenti. Scopriamo nel dettaglio le scelte del club e come queste novità possano influenzare il futuro dei giovani interisti. È il momento di guardare avanti, verso un domani ricco di potenzialità e successi.

Giovanili Inter, la lista degli allenatori per la nuova stagione da Vecchi ad Handanovic nelle squadre nerazzurre. I dettagli. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla lista degli allenatori per le giovanili Inter, a partire dalla neonata Under 23 in Serie C. GIOVANILI INTER – leri il club ha reso nota la lista degli allenatori di tutte le sue squadre giovanili. Sulla panchina dell’Under 20 scudettata siederà Benito Carbone – che la passata stagione ha allenato l’Under 18. Una promozione sul campo meritata per un percorso che ricorda un po’ quanto fatto nel passato più recente da Zanchetta, ma soprattutto, quanto fatto pure da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giovanili Inter, da Vecchi ad Handanovic: definiti gli allenatori per la nuova stagione

