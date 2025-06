Giovani costrette a prostituirsi in un immobile adibito a casa d' appuntamenti la scoperta in Abruzzo VIDEO

Una scoperta scioccante scuote l'Abruzzo: giovani costrette alla prostituzione in un appartamento trasformato in casa d'appuntamenti. L'operazione, condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Teramo, ha portato alla denuncia di tre extracomunitari coinvolti in reati gravi di favoreggiamento e sfruttamento. Un episodio che riaccende i riflettori su un fenomeno ancora troppo diffuso e difficile da sconfiggere, evidenziando la necessità di azioni più incisive e un impegno comunitario continuo.

Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Teramo, al termine di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, ha denunciato a piede libero tre persone extracomunitarie (due donne e un uomo) che dovranno rispondere dei reati di favoreggiamento e sfruttamento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: giovani - costrette - prostituirsi - immobile

Giovani costrette a prostituirsi in un immobile adibito a casa d'appuntamenti, la scoperta in Abruzzo [VIDEO]; Giovani costrette a prostituirsi in un immobile adibito a casa d'appuntamenti, la scoperta in Abruzzo; Casa di appuntamenti, ragazze si prostituivano nel degrado: 3 denunce e immobile sotto sequestro.