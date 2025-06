Giovane cuoco di 27 anni ucciso a coltellate in strada | si fa strada l’ipotesi della rapina finita male La tragedia in zona Montagnola a Roma

Una notte drammatica a Roma, nel quartiere Montagnola, dove Mamun Miah, giovane cuoco di 27 anni originario del Bangladesh, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. La pista principale porta a una rapina finita nel tragico esito, lasciando la comunità sgomenta e le forze dell’ordine al lavoro per fare luce sull’accaduto. Rimanete aggiornati su questa vicenda cruciale e su come si svilupperà l’indagine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tragico episodio di violenza quello verificatosi nel quartiere Montagnola a Roma, dove Mamun Miah, un cuoco di 27 anni originario del Bangladesh, è stato trovato morto sabato scorso. L’uomo, che lavorava in un ristorante di piazza Venezia, è stato accoltellato al torace in quello che, secondo alcuni testimoni, potrebbe essere stato un tentativo di rapina finito in tragedia. La dinamica dell’incidente e le ipotesi sulla rapina. Secondo gli amici di Mamun, che lo conoscevano bene, l’aggressione sarebbe avvenuta a scopo di rapina, finita male dopo che il 27enne ha reagito. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Giovane cuoco, di 27 anni, ucciso a coltellate in strada: si fa strada l’ipotesi della rapina finita male. La tragedia in zona Montagnola, a Roma

In questa notizia si parla di: strada - cuoco - anni - giovane

Il trentenne è in carcere a Rebibbia, dove sta scontando la condanna definitiva a 28 anni per l’omicidio del giovane cuoco di Paliano, brutalmente massacrato di botte in strada a Colleferro Vai su Facebook

Roma, il giallo del cuoco ucciso in strada a coltellate: forse conosceva il killer. Vicino a lui il marsupio c; Eduard Matera muore a 19 anni: il giovane cuoco è stato sbalzato fuori dall'auto dell'amico e travolto. Aveva; 19enne ucciso alla Barca, intervista allo chef con cui lavorava Bader: «Era un bravo ragazzo e aveva talento, raccoglieva i soldi per il matrimonio della sorella».

Roma, il giallo del cuoco ucciso in strada a coltellate: forse conosceva il killer. Vicino a lui il marsupio con telefono e portafogli - Probabilmente conosceva il suo assassino che ha avuto la possibilità di avvicinarlo e sferrargli le coltellate che gli sono state fatali. Segnala ilmessaggero.it

Giovane cuoco muore in incidente, sogni spezzati a 19 anni - Un giovane cuoco di 19 anni perde la vita in un tragico incidente stradale, un destino crudele spezza i suoi sogni e lascia un vuoto incolmabile. msn.com scrive