Giornata mondiale degli asteroidi | guardate con rispetto il cielo stellato

Giornata Mondiale degli Asteroidi ci invita a guardare con rispetto e meraviglia il cielo stellato, ricordandoci dei pericoli potenziali provenienti dagli oggetti spaziali. Celebrata ogni 30 giugno, questa giornata ufficiale sottolinea l’importanza di conoscere e proteggere il nostro pianeta da possibili minacce, promuovendo la ricerca e le tecnologie di difesa planetaria. È un'occasione per riflettere sulla nostra fragilità nell’universo e sull’impegno della comunità internazionale per preservare il futuro della Terra.

Non capita spesso di dedicare una giornata mondiale al possibile distruttore del nostro pianeta. Eppure lo facciamo ogni anno, il 30 giugno, in occasione dell’Asteroid Day, la Giornata Mondiale degli Asteroidi ufficialmente riconosciuta dalle Nazione Unite nel 2016, istituita per fare sapere all’opinione pubblica quali siano i rischi da rappresentati dagli asteroidi, nonché per promuovere la ricerca e le tecnologie per la difesa planetaria. La scelta del 30 giugno non è casuale: è il giorno dell’ evento di Tunguska. 30 giugno, 1908. Ora locale, 7:17 del mattino. Un’esplosione di potenza straordinaria si verifica sopra il fiume Podkamennaya Tunguska, nella regione di Krasnoyarsk, Siberia Centrale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giornata mondiale degli asteroidi: guardate con rispetto il cielo stellato

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale - asteroidi - guardate

Giornata mondiale contro l’ipertensione: in Largo Ciro Menotti misurazione della pressione con gli specialisti Aoup - Domenica 18 maggio, in occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione, largo Ciro Menotti a Pisa ospiterà una giornata di sensibilizzazione con misurazioni gratuite della pressione arteriosa.

Giornata mondiale degli asteroidi: guardate con rispetto il cielo stellato; Giornata mondiale degli asteroidi: tutti gli eventi in Italia da non perdere; Impatto imminente: 10 film sugli asteroidi da guardare prima che il cielo crolli.

Il fascino degli Asteroidi - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Segnala ilnuovoterraglio.it

Giornata mondiale degli asteroidi: tutti gli eventi in Italia da non perdere - L’evento internazionale è stato lanciato per la prima volta nel 2015, con lo scopo di avviare una campagna informativa per scoprire l’universo degli asteroidi e per sapere come proteggersi da eventual ... Riporta tg24.sky.it