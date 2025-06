Giornata degli asteroidi | sapete che uno si chiama Firenze?

Sapevate che tra gli asteroidi c’è anche uno chiamato Firenze? Oggi, 30 giugno 2025, si celebra l’Asteroid Day, una giornata dedicata a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di questi corpi celesti nel nostro sistema solare. Un’occasione per riflettere sul loro ruolo nelle origini della Terra e sulla necessità di proteggerci da potenziali minacce future, perché conoscere è il primo passo per difendere il nostro pianeta.

Firenze, 30 giugno 2025 – Sensibilizzare sull’importanza degli asteroidi, sul loro ruolo nella formazione del nostro sistema solare, sul loro impatto sulle risorse spaziali e sull’importanza di difendere il nostro pianeta da impatti futuri. Questo l’obiettivo dell’Asteroid Day, la Giornata mondiale degli asteroidi, che si celebra oggi. La giornata è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2015 per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle ricerche scientifiche degli asteroidi e sui rischi derivanti dal loro impatto. La data è stata scelta per ricordare l’evento di Tunguska, un’esplosione avvenuta in una remota regione della Siberia la mattina del 30 giugno 1908 provocata dall’impatto di un meteorite o da una cometa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata degli asteroidi: sapete che uno si chiama Firenze?

