Giornalista in carcere apologia del terrorismo scontro tra Francia e Algeria | che succede

Una vicenda che sta scuotendo le relazioni tra Francia e Algeria, con un giornalista francese condannato a sette anni di prigione per "apologia del terrorismo". Christophe Gleizes, 36 anni, noto per il suo lavoro di reportage e collaborazioni prestigiose, si è recato in Algeria nel maggio 2024. La comunità internazionale e Reporters sans frontières denunciano un provvedimento "ingiusto", annunciando un ricorso imminente. Ma cosa sta realmente accadendo?

Un giornalista sportivo francese, Christophe Gleizes, √® stato condannato a sette anni di carcere in Algeria con l'accusa di ''apologia del terrorismo''. Lo ha riferito Reporters sans fronti√®res parlando di provvedimento "ingiusto" e annunciando che ''domani verr√† presentato un ricorso''. Giornalista free lance di 36 anni, collaboratore delle riviste So Foot e Society, Gleizes si √® recato in Algeria nel maggio del 2024, per un reportage sulla 'Jeunesse Sportive de Kabylie'. Secondo Rsf, √® stato arrestato il 28 maggio 2024 a Tizi Ouzou a 80km dalla capitale, e posto sotto sorveglianza giudiziaria per "ingresso nel Paese con un visto turistico", per "apologia del terrorismo" e "possesso di pubblicazioni a scopo di propaganda lesiva dell'interesse nazionale". 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Giornalista in carcere apologia del terrorismo, scontro tra Francia e Algeria: che succede

In questa notizia si parla di: algeria - giornalista - carcere - apologia

Il caso internazionale: giornalista condannato in Algeria per ''apologia del terrorismo'' - Un caso che scuote il mondo del giornalismo internazionale: Christophe Gleizes, giornalista sportivo francese, è stato condannato a sette anni di carcere in Algeria con l'accusa di "apologia del terrorismo".

Francia-Algeria scontro sulla condanna al giornalista: 7 anni per ''apologia del terrorismo''; In vista della sentenza Sansal, nuove tensioni Algeri-Parigi: in carcere giornalista francese; Il caso internazionale | giornalista condannato in Algeria per ' ' apologia del terrorismo' '.

Algeria, dura condanna per un giornalista francese: 7 anni per ''apologia del terrorismo'' - Un giornalista sportivo francese, Christophe Gleizes, è stato condannato a sette anni di carcere in Algeria con l'accusa di ... Secondo iltempo.it

In vista della sentenza Sansal, nuove tensioni Algeri-Parigi: in carcere giornalista francese - Un tribunale della Cabilia ha inflitto al 36enne Christophe Gleizes sette anni senza condizionale per ‚Äúapologia del terrorismo‚ÄĚ. Da repubblica.it