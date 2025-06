Giorgio Zinno si dimette da sindaco di San Giorgio | Mi candido alle Regionali in Campania

Giorgio Zinno, volto noto della politica locale di San Giorgio, sorprende tutti annunciando le sue dimissioni da sindaco e la sua candidatura alle regionali in Campania. Un passo deciso che testimonia il suo impegno per un cambiamento più ampio e ambizioso. Con determinazione, Zinno promette di lasciare la città in buona crescita, ma di continuare a lavorare per il bene della regione. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa nuova avventura politica.

Lo ha annunciato lo stesso Zinno in un video e poi con una nota ufficiale: "Lascio la città in una fase di crescita, ma faremo ancora tanta strada insieme". 🔗 Leggi su Fanpage.it

