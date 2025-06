Giorgia Meloni ricorda Borsellino | Quel giorno è iniziato il cammino che mi ha portato a Palazzo Chigi

Giorgia Meloni ricorda Paolo Borsellino, simbolo di coraggio e giustizia, durante un evento che apre un nuovo capitolo della storia italiana. La premier, intervenendo alla Camera, ha sottolineato come l'esposizione della borsa del giudice rappresenti un gesto di memoria collettiva e di speranza per un’Italia più giusta. Con orgoglio, Meloni afferma: "Il testimone di Borsellino è ancora nelle mani di tanti," rafforzando il senso di responsabilità condivisa.

Oggi, con l'esposizione della borsa di Paolo Borsellino, "scriviamo una pagina di storia del Parlamento". Così la premier Giorgia Meloni mostra l'orgoglio suo e degli italiani intervenendo in Transatlantico alla Camera durante la cerimonia di esposizione della borsa che il giudice anti-mafia aveva con sé il giorno della strage di via d'Amelio. Oggi, ricorda Meloni, il testimone di Borsellino è ancora "nelle mani di tanti". La leader di Fratelli d'Italia ha poi sottolineato come il suo impegno in politica sia iniziato proprio dopo quel tragico 19 luglio 1992: "Ho raccontato molte volte di aver cominciato il mio impegno politico all'indomani della strage di via Amelio.