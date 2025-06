Gioco del Ponte | l’edizione record Passione e impegno | il lavoro paga

Il Gioco del Ponte, giunto alla sua 82ª edizione, ha nuovamente dimostrato che passione e impegno sono la vera chiave del successo. Una manifestazione in cui il merito viene riconosciuto e premiato, come sottolinea l’assessore Filippo Bedini, ricordando le emozioni autentiche di una comunità unita. In un mondo spesso dominato dal caos, queste piccole grandi soddisfazioni ci ricordano che il lavoro duro ripaga sempre, rafforzando il senso di appartenenza e orgoglio cittadino.

Pisa, 30 giugno 2025 – “Il lavoro paga. Il merito viene premiato”. Sono queste le parole dell’assessore Filippo Bedini, all’indomani del grande successo per il Gioco del Ponte. “Piccole grandi soddisfazioni più intime che pubbliche, come sabato sera quando, subito dopo la consegna del Palio della Vittoria, persone che neanche conosco mi hanno salutato ringraziando –racconta Bedini – E questo basta per ripagare di tutti gli sforzi, l’energia profusa, la pazienza cercata, perché prima di ogni altra cosa per me il Gioco, il Palio, le Repubbliche, la Luminara sono passione, amore per Pisa. Riuscire, quindi, è doppiamente bello”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gioco del Ponte: l’edizione record. “Passione e impegno: il lavoro paga”

