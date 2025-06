Giappone sindrome morte improvvisa del lattante scomparsa dopo stop a vaccino obbligatorio sotto i 2 anni dottor Kory | Decessi neonatali diminuiti

Il dottor Pierre Kory, noto medico americano, ha sollevato un allarme importante sulle possibili conseguenze delle politiche vaccinali sui neonati, con particolare attenzione alla scomparsa della sindrome della morte improvvisa del lattante in Giappone, dopo lo stop ai vaccini obbligatori sotto i due anni. Un tema che invita a riflettere sulle scelte sanitarie e i loro impatti sulla salute dei più piccoli, invitando a un confronto approfondito e responsabile.

Il dottor Pierre Kory ha lanciato un allarme alle nazioni occidentali, avvertendo che la crisi della sindrome della morte improvvisa del lattante sarebbe legata all'obbligo vaccinale per i bambini sotto i due anni. Il caso studio è quello del Giappone Pierre Kory, eminente medico americano, e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giappone, sindrome morte improvvisa del lattante scomparsa dopo stop a vaccino obbligatorio sotto i 2 anni, dottor Kory: “Decessi neonatali diminuiti”

In questa notizia si parla di: kory - giappone - sindrome - morte

Non risulta un collegamento tra vaccini e morti improvvise dei neonati in Giappone

Non risulta un collegamento tra vaccini e morti improvvise dei neonati in Giappone - Diverse condivisioni rilanciano un articolo (archiviato qui) che “strizza l’occhio” alle credenze No vax del giornalista economico Frank Bergman, già noto per l’attività di disinformazione sui vaccini ... msn.com scrive

