Giappone sindrome morte improvvisa del lattante scomparsa dopo stop a vaccino Covid obbligatorio sotto i 2 anni dottor Kory | Decessi neonatali diminuiti

Il dottor Pierre Kory, noto esperto internazionale, avverte che la diminuzione dei decessi neonatali in Giappone potrebbe essere collegata alla sospensione dell'obbligo vaccinale per i bambini sotto i due anni. Secondo lui, questa decisione ha avuto un impatto positivo sulla riduzione della sindrome della morte improvvisa del lattante, sollevando importanti interrogativi sulle politiche di vaccinazione infantile e sulla loro influenza sulla salute dei piĂą piccoli. Un dibattito cruciale che rischia di cambiare le prospettive globali in materia di immunizzazione.

Non risulta un collegamento tra vaccini e morti improvvise dei neonati in Giappone - Diverse condivisioni rilanciano un articolo (archiviato qui) che “strizza l’occhio” alle credenze No vax del giornalista economico Frank Bergman, già noto per l’attività di disinformazione sui vaccini ... msn.com scrive

