Gianna Nannini apre la rassegna Beats of Pompeii | al via da Pompei il tour europeo Sei nell’Anima Festival 2025

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: Gianna Nannini apre il festival Beats of Pompeii, dando il via alla sua tournée europea. Dopo il straordinario show al Circo Massimo di Roma, la rocker senese conquista l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, portando tutta la sua energia e passione sul palco. Un evento imperdibile che segna l’inizio della rassegna Sei nell’Anima 2025, promettendo emozioni intense e musica senza confini. Non perderlo!

Dopo il rock show al Circo Massimo di Roma lo scorso 26 giugno, è da Pompei che prende ufficialmente il via il Sei nell’Anima – Festival European Leg 2025, il tour estivo di Gianna Nannini. L’1 luglio l’Anfiteatro degli Scavi ospiterà la rocker senese per la prima tappa della rassegna Beats of Pompeii, che si apre proprio con il live di una delle voci più iconiche della scena italiana. Organizzato e prodotto da Friends & Partners, il tour porterà Nannini nei principali festival europei, accompagnata da una band rinnovata e dal sound energico. Accanto allo storico band leader Davide Tagliapietra (chitarre e direzione musicale), spiccano Francis Hylton al basso, Christian Rigano alle tastiere, Isabella Casucci e Sofia Gaudenzio ai cori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

