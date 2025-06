Giallo sulla morte del pescatore Francesco Vatano | trovato in mare con segni sul collo si indaga per omicidio

Un mistero avvolge la tragica scomparsa di Francesco Vatano, il pescatore di 59 anni ritrovato senza vita in mare con segni inquietanti sul collo. La Procura di Cosenza ha aperto un'indagine per omicidio contro ignoti, cercando risposte a un caso che scuote la comunitĂ e solleva numerosi interrogativi. Restiamo aggiornati sui risvolti di questa drammatica vicenda.

Si indaga sulla morte di Francesco Vatano, il pescatore di 59 anni trovato morto dopo esser uscito con il peschereccio in provincia di Cosenza. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

