Giallo come il sole - Emozioni di luce

Giallo come il sole – emozioni di luce è molto più di una mostra: è un'esperienza sensoriale che risveglia sentimenti di calore, gioia e ottimismo. Dal 5 al 12 luglio, in via Gaetano Casati 27, lasciatevi avvolgere dall’energia vibrante di opere che celebrano la luce e la positività. Un’occasione unica per scoprire come il colore giallo possa illuminare le nostre emozioni e trasformare il nostro stato d’animo. Non mancate!

Sabato 5 luglio 2025 alle ore 17:00, in via Gaetano Casati 27 verrà inaugurato l’evento artistico Giallo come il Sole – emozioni di luce che potrà essere visitato fino a sabato 12 luglio dalle 17:00 alle 19:00. Sin dai tempi antichi al giallo viene associato un valore positivo: è il colore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: giallo - sole - emozioni - luce

Giallo, turchese e pesca: i colori di smalto per piedi baciati dal sole - Sei pronta a sfoggiare piedi irresistibili sotto il sole? Quest’estate, i colori vivaci come il giallo burro, il turchese e il pesca conquistano la scena, lasciando da parte le tonalità classiche per abbracciare nuance insolite e originali.

Estate in Umbria significa anche questo: girasoli che danzano al sole tra colline verdi e cieli infiniti. È il fiore dell’estate per eccellenza, simbolo di luce e vitalità, che ogni anno colora di giallo il cuore verde d’Italia. E qui, nella piana di Assisi, i girasoli sembr Vai su Facebook

Giallo come il Sole - emozioni di luce; Laboratorio sensoriale in vigna “La ricerca della Luce” – Omaggio a Van Gogh; Sinner e il giallo: che fine ha fatto Anna Kalinskaya? Gli indizi di una separazione.

Il vero colore del Sole non è giallo: ecco cosa dice davvero la scienza - In sintesi: Il vero colore del Sole è bianco, con un picco nello spettro del verde. Secondo veb.it

Il giallo nell’arte: pienezza di emozione e di luce - il Gazzettino vesuviano - In Egitto, il giallo era associato a Ra, il dio Sole, e gli Egizi si ispiravano alle sfumature che la luce solare sapeva creare rifrangendosi sulle dune di sabbia del deserto. Da ilgazzettinovesuviano.com