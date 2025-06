Giacomo Poretti | Avete fatto un corpo ora fate un’anima Le parole che svelano il segreto dietro la paternità e la crescita personale tra spiritualità e psicologia

Giacomo Poretti ci invita a riflettere sul vero significato della paternità, un percorso che va oltre il corpo per abbracciare l'anima. Tra spiritualità e psicologia, le sue parole svelano il segreto della crescita personale e dell’amore incondizionato, sfidandoci a scoprire cosa significa essere padri e persone complete. Le sue riflessioni ci ispirano a cercare risposte più profonde e autentiche nella nostra vita quotidiana.

La paternità, come la vita stessa, si presenta spesso con interrogativi più che con risposte. Giacomo Poretti, noto attore e comico, ha rivelato, in un'intervista a La Stampa come una frase, apparentemente semplice e scherzosa, pronunciata da un sacerdote, abbia rappresentato per lui una provocazione e una riflessione profonda sulla sua esperienza di padre.