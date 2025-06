Giacomo Bugaro contro l' Area marina protetta | La coalizione di Ricci sembra un caravanserraglio in stile hippy

Giacomo Bugaro, candidato indipendente con Fratelli d’Italia ad Ancona, si oppone con fermezza alla proposta dell’Area Marina Protetta inserita nel programma dell’Alleanza per il Cambiamento. Una decisione che, secondo lui, rischia di trasformare la costa in un “caravanserraglio hippy”, danneggiando l’economia e l’identità locale. La sua posizione apre un dibattito acceso tra sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile, puntando i riflettori sulla tutela reale del nostro patrimonio marittimo.

ANCONA – Giacomo Bugaro, candidato indipendente nelle liste di Fratelli D’Italia alle prossime regionali, si schiera contro la scelta dell’Alleanza per il cambiamento di centrosinistra che ha inserito nel proprio programma elettorale la scelta di perseguire la strada dell’Area marina protetta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

