Giaccherini al miele su Bastoni | Per me è il secondo miglior difensore della storia dell’Inter solo dietro a…

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus, si è lasciato andare a lodi sincere per Alessandro Bastoni, definendolo "il secondo miglior difensore della storia dell’Inter" solo dopo un'icona come Giuseppe Bergomi. Le sue parole, piene di stima e ammirazione, sottolineano il talento e la crescita del giovane difensore nerazzurro. Un endorsement che conferma quanto Bastoni stia lasciando il segno nel calcio italiano e internazionale. La sua futura carriera promette grandi cose...

Giaccherini, l’ex giocatore della Juventus ha speso parole d’elogio su Bastoni: le sue dichiarazioni. L’ex centrocampista della Juventus Emanuele Giaccherini ha parlato ai microfoni di Dazn del difensore dell’ Inter Alessandro Bastoni. Giaccherini, con la sua carriera alle spalle, ha espresso la sua ammirazione per il giovane difensore dell’Inter, mettendolo a confronto con icone storiche del club come Giuseppe Bergomi e Giacinto Facchetti. Di seguito, le sue dichiarazioni. LE PAROLE DI GIACCHERINI – « Ci sono diverse epoche, c’è Bergomi, c’è Facchetti ma sono un fan di Bastoni. Faccio fatica a trovare dei difetti, ha un po’ tutto, ha fatto 24 assist e 6 gol. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giaccherini al miele su Bastoni: «Per me è il secondo miglior difensore della storia dell’Inter solo dietro a…»

In questa notizia si parla di: giaccherini - bastoni - difensore - miele

Giaccherini la spara grossa: «Bastoni? Lo metto subito dietro a Facchetti tra i difensori dell’Inter. Pio Esposito mi ricorda Vieri». Il consiglio sul mercato ai nerazzurri - Emanuele Giaccherini non ha paura di scendere in campo con le sue opinioni, e questa volta il suo focus è sui talenti nerazzurri Pio Esposito e Bastoni.

Giaccherini la spara grossa: «Bastoni? Lo metto subito...».

Giaccherini: “Esposito? Gol alla VierTo. L’Inter ripensi il mercato. Bastoni, dopo Facchetti è…” - Emanuele Giaccherini ha parlato « Pio Esposito ci deve credere, per le potenzialità, le qualità che ha. Come scrive fcinter1908.it

Bastoni: “I sacrifici non li fanno solo gli operai e i muratori, non abbiamo tempo da dedicare alle nostre famiglie” - MSN - A Supernova, il podcast condotto da Alessandro Cattelan, Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato di vari temi legati anche alla sua vita privata simile a quella di tanti calciatori ... Riporta msn.com